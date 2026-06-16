به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شیخ تمیم بن خلیفه آل ثانی»، امیر قطر در دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که توافق بین تهران و واشنگتن بسیار مهم است، اما هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.

وی اظهار داشت: «اگر به این تلاش‌ها ادامه دهیم، به دستاورد بزرگی برای ایران و منطقه خواهیم رسید.ما آماده‌ایم هر زمان که دوستانمان درخواست کنند، کمک ارائه دهیم».

وی افزود: «مشارکت تجاری با آمریکا به بیش از یک تریلیون دلار خواهد رسید، در ماه‌های گذشته، ما علاقه‌ای به صحبت در مورد اقتصاد نداشتیم، تمرکز ما بر دستیابی به توافق بود».

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