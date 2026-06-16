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امیر قطر:

توافق بین تهران و واشنگتن بسیار مهم است

توافق بین تهران و واشنگتن بسیار مهم است
کد خبر : 1800057
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امیر قطر در دیدار با رئیس جمهور آمریکا گفت که تلاش‌ها تا رسیدن به یک دستاورد بزرگ برای ایران و منطقه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شیخ تمیم بن خلیفه آل ثانی»، امیر قطر در دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که توافق بین تهران و واشنگتن بسیار مهم است، اما هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.

وی اظهار داشت: «اگر به این تلاش‌ها ادامه دهیم، به دستاورد بزرگی برای ایران و منطقه خواهیم رسید.ما آماده‌ایم هر زمان که دوستانمان درخواست کنند، کمک ارائه دهیم».

وی افزود: «مشارکت تجاری با آمریکا به بیش از یک تریلیون دلار خواهد رسید، در ماه‌های گذشته، ما علاقه‌ای به صحبت در مورد اقتصاد نداشتیم، تمرکز ما بر دستیابی به توافق بود».

 

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