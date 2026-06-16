خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طالبان:

توافق ایران و آمریکا می‌تواند موجب کاهش تنش در منطقه شود

توافق ایران و آمریکا می‌تواند موجب کاهش تنش در منطقه شود
کد خبر : 1800034
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه دولت طالبان از توافق به دست آمده میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «امیر خان متقی»، وزیر خارجه دولت طالبان امروز -سه‌شنبه- از توافق میان ایران و ایالات متحده، به عنوان یک تحول مثبت استقبال کرد و گفت که اجرای آن می‌تواند به ثبات در سراسر منطقه کمک کند.

 به گزارش خبرگزاری محلی آریانا نیوز، متقی در جریان سخنرانی خود در مجمع اندیشکده افغانستان و آسیای مرکزی در کابل ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها این توافق را به طور کامل اجرا کنند.

وی این توافق را گامی سازنده توصیف کرد که می‌تواند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای کمک کند.

مقام طالبان گفت جنگ و درگیری به همه کشورهای منطقه آسیب می‌رساند، در حالی که صلح و ثبات به نفع کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی