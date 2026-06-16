طالبان:
توافق ایران و آمریکا میتواند موجب کاهش تنش در منطقه شود
وزیر خارجه دولت طالبان از توافق به دست آمده میان ایران و آمریکا استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «امیر خان متقی»، وزیر خارجه دولت طالبان امروز -سهشنبه- از توافق میان ایران و ایالات متحده، به عنوان یک تحول مثبت استقبال کرد و گفت که اجرای آن میتواند به ثبات در سراسر منطقه کمک کند.
به گزارش خبرگزاری محلی آریانا نیوز، متقی در جریان سخنرانی خود در مجمع اندیشکده افغانستان و آسیای مرکزی در کابل ابراز امیدواری کرد که همه طرفها این توافق را به طور کامل اجرا کنند.
وی این توافق را گامی سازنده توصیف کرد که میتواند به کاهش تنشهای منطقهای کمک کند.
مقام طالبان گفت جنگ و درگیری به همه کشورهای منطقه آسیب میرساند، در حالی که صلح و ثبات به نفع کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی است.