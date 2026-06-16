به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که آنچه برای وی مهم بوده این است که ایران به هیچ شکلی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

ترامپ مدعی شد: «چیزی که مرا به امضای تفاهم‌نامه ترغیب کرد، اطمینان از این بود که ‌ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.»

وی در ادامه ادعا کرد: «اگر ‌ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد، جهنمی به پا خواهد شد.»

وی در ادامه ادعا کرد که ایران طبق این توافق، سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

ترامپ مدعی شد: «ما یک توافق منصفانه و خوب با ایران داریم، اما هیچ پولی به آنها نخواهیم داد.»

ترامپ افزود: «توافق با ‌ایران به مرحله دوم خود نزدیک می‌شود. فرصت‌های خوبی برای تعامل با ‌ایران وجود دارد.»

ترامپ در ادامه گفت: «من از شیوه و عملکرد اسرائیل در لبنان راضی نیستم، چراکه اقدامات کنونی اسرائیل در قبال لبنان، بر توافق به‌دست‌آمده با ایران تأثیر منفی می‌گذارد.»

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