خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حماس:

روسیه می‌تواند در برقراری آشتی میان گروه‌های فلسطینی نقش مهمی ایفا کند

روسیه می‌تواند در برقراری آشتی میان گروه‌های فلسطینی نقش مهمی ایفا کند
کد خبر : 1799957
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت که روسیه می‌تواند در برقراری آشتی میان گروه‌های فلسطینی نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «موسی ابو مرزوق»، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، پیشنهاد داد که روسیه میزبان نشستی از گروه‌های فلسطینی در مسکو باشد تا به یک موضع واحد برسند و در مورد آشتی توافق کنند.

ابومرزوق در مصاحبه‌ای با نووستی در پاسخ به سوالی در مورد دور جدید گفت‌وگوی فلسطینی-فلسطینی گفت: «روسیه پیش از این در گرد هم آوردن نیروهای فلسطینی و کمک به تهیه پیش‌نویس اسنادی که مورد قبول اکثر گروه‌های فلسطینی قرار گرفت، موفق بوده است، اما اسرائیل مانع اجرای آنها شد. با این حال، اسرائیل مانع اجرای آنها شد».

وی اظهار داشت: «این تجربه روسیه می‌تواند در آینده نیز مفید باشد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی