به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «موسی ابو مرزوق»، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، پیشنهاد داد که روسیه میزبان نشستی از گروه‌های فلسطینی در مسکو باشد تا به یک موضع واحد برسند و در مورد آشتی توافق کنند.

ابومرزوق در مصاحبه‌ای با نووستی در پاسخ به سوالی در مورد دور جدید گفت‌وگوی فلسطینی-فلسطینی گفت: «روسیه پیش از این در گرد هم آوردن نیروهای فلسطینی و کمک به تهیه پیش‌نویس اسنادی که مورد قبول اکثر گروه‌های فلسطینی قرار گرفت، موفق بوده است، اما اسرائیل مانع اجرای آنها شد. با این حال، اسرائیل مانع اجرای آنها شد».

وی اظهار داشت: «این تجربه روسیه می‌تواند در آینده نیز مفید باشد».

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