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استارمر:

لندن اورانیوم غنی‌شده در اختیار کی‌یف قرار خواهد داد

لندن اورانیوم غنی‌شده در اختیار کی‌یف قرار خواهد داد
کد خبر : 1799902
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نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد لندن برای تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین، اورانیوم غنی‌شده در اختیار کی‌یف قرار خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد لندن برای تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین، اورانیوم غنی‌شده در اختیار کی‌یف قرار خواهد داد.

این اقدام هم‌زمان با اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه انجام می‌شود که هدف آن، تقویت توان مقاومت اوکراین و کاهش منابع مالی تأمین‌کننده جنگ روسیه است.

‌استارمر تأکید کرد کشورش قصد دارد حمایت‌های خود از اوکراین را در حوزه‌های اقتصادی و انرژی افزایش دهد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، استارمر حملات ‌روسیه علیه شهرها و زیرساخت‌های اوکراین را محکوم کرد و بر ضرورت ادامه فشارها بر مسکو تاکید ورزید.

 

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