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یک منبع نظامی:‌

نیروی هوایی اسرائیل حملات خود در لبنان را متوقف کرد

نیروی هوایی اسرائیل حملات خود در لبنان را متوقف کرد
کد خبر : 1799876
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یک منبع نظامی اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه معاریو تأیید کرد که در مورد ادامه عملیات در لبنان ابهام وجود دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک منبع نظامی اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه معاریو تأیید کرد که در مورد ادامه عملیات در لبنان ابهام وجود دارد.

 وی خاطرنشان کرد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی از روز گذشته حملات به لبنان را متوقف کرده است.

روزنامه عبری معاریو از وضعیت سردرگمی و آشفتگی در نهاد امنیتی اسرائیل خبر داد و خاطرنشان کرد که تا اواخر بعد از ظهر دوشنبه، ارتش و نهاد امنیتی اسرائیل از جهت نبرد اسرائیل در لبنان بی‌اطلاع بودند.

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