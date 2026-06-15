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آزادسازی یک شهرک دیگر توسط ارتش روسیه

آزادسازی یک شهرک دیگر توسط ارتش روسیه
کد خبر : 1799560
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وزارت دفاع روسیه در بیانیه جدید خود از انهدام ده‌ها پهپاد اوکراینی و پیشروی در خطوط مقدم و آزادسازی مناطق جدید در دونتسک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه جدید خود از انهدام دهها پهپاد اوکراینی و پیشروی در خطوط مقدم و آزادسازی مناطق جدید در دونتسک خبر داد.

 وزارت دفاع روسیه از آزادسازی یک شهرک دیگر توسط ارتش روسیه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ‌خود اعلام کرد که شهرک آرتیوم در دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام دو موشک کروز فلامینگو و ۴۵۳ پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته خبر داد.

 

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