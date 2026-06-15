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خبرگزاری فرانسه: جلسات مقدماتی پیش از امضای توافق‌نامه ایران-آمریکا در دوحه برگزار می‌شود

خبرگزاری فرانسه: جلسات مقدماتی پیش از امضای توافق‌نامه ایران-آمریکا در دوحه برگزار می‌شود
کد خبر : 1799519
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خبرگزای فرانسه گزارش داد که جلسات مقدماتی پیش از امضای توافق‌نامه ایران-آمریکا در دوحه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ایالات متحده و ایران قرار است این هفته در دوحه دیدارهای غیرمستقیم برگزار کنند. 

یک دیپلمات که به دلیل حساسیت موضوع خواسته بود نامش فاش نشود، افزود: «پیش از امضای رسمی در سوئیس و آغاز مذاکرات فنی،جلسات مقدماتی جداگانه با هر طرف این هفته در دوحه برگزار خواهد شد.»

این منبع همچنین اضافه کرد که میانجیگران قطری پس از «۱۷ ساعت مذاکرات فشرده» که از روز یکشنبه آغاز شده و به توافقی منجر شده بود، تهران را ترک کردند. 

 

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