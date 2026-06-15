خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمهور میانمار وارد پکن شد

رئیس جمهور میانمار وارد پکن شد
کد خبر : 1799426
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور میانمار در جریان سفری رسمی وارد پکن شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های گزارش دادند که «مین آنگ هلینگ»، رئیس جمهور میانمار، امروز -دوشنبه- سفر پنج روزه خود به چین را آغاز کرد.

به گزارش شبکه «سی‌جی‌ان‌تی»، هواپیمایی حامل رئیس جمهور میانمار وارد پکن شد.

به گفته وزارت خارجه چین، این سفر مین که پس از کوتای ۲۰۲۱ به عنوان فرمانده ارتش بر میانمار حکومت می‌کرد و  در ماه آوریل به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، به دعوت «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین انجام می‌شود.

این اولین سفر  مین به چین از زمان آغاز حکومت مستقیم او بر میانمار در پنج سال گذشته است.

چین بزرگترین شریک تجاری میانمار است و حجم تجارت دوجانبه آنها به حدود ۱۹.۴ میلیارد دلار می‌رسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی