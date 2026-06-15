به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های گزارش دادند که «مین آنگ هلینگ»، رئیس جمهور میانمار، امروز -دوشنبه- سفر پنج روزه خود به چین را آغاز کرد.

به گزارش شبکه «سی‌جی‌ان‌تی»، هواپیمایی حامل رئیس جمهور میانمار وارد پکن شد.

به گفته وزارت خارجه چین، این سفر مین که پس از کوتای ۲۰۲۱ به عنوان فرمانده ارتش بر میانمار حکومت می‌کرد و در ماه آوریل به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، به دعوت «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین انجام می‌شود.

این اولین سفر مین به چین از زمان آغاز حکومت مستقیم او بر میانمار در پنج سال گذشته است.

چین بزرگترین شریک تجاری میانمار است و حجم تجارت دوجانبه آنها به حدود ۱۹.۴ میلیارد دلار می‌رسد.

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