خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ کشته در حمله پهپادی اوکراین به روسیه

۳ کشته در حمله پهپادی اوکراین به روسیه
کد خبر : 1799412
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات روسیه اعلام کردند که در حمله پهپادی اوکراین به این کشور سه غیرنظامی کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دیمیتری میلیایف»، فرماندار منطقه تولا روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در حمله پهپادی شبانه اوکراین به این منطقه، سه غیرنظامی کشته و سه نفر زخمی شدند.

وی در بیانیه‌ای در روسی مکس، گفت که در میان زخمی‌ها یک کودک ۱ ساله نیز وجود دارد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که پدافند هوایی ۱۲۳ پهپاد بال ثابت اوکراینی را شبانه بر فراز مناطق مختلف از جمله بلگورود، بریانسک، کورسک، روستوف، کریمه و منطقه مسکو رهگیری و منهدم کرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهایش با استفاده از سلاح‌های دقیق دوربرد که از سکوهای هوایی، زمینی و دریایی پرتاب شدند، به همراه پهپادها، حمله‌ای گسترده علیه تاسیسات دفاعی-صنعتی اوکراین در کی‌یف، خارکوف و دنیپرو و ​​همچنین فرودگاه‌های نظامی و مراکز استخدام انجام دادند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «تمامی اهداف تعیین شده مورد اصابت قرار گرفتند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی