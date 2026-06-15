۳ کشته در حمله پهپادی اوکراین به روسیه
مقامات روسیه اعلام کردند که در حمله پهپادی اوکراین به این کشور سه غیرنظامی کشته شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دیمیتری میلیایف»، فرماندار منطقه تولا روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در حمله پهپادی شبانه اوکراین به این منطقه، سه غیرنظامی کشته و سه نفر زخمی شدند.
وی در بیانیهای در روسی مکس، گفت که در میان زخمیها یک کودک ۱ ساله نیز وجود دارد.
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که پدافند هوایی ۱۲۳ پهپاد بال ثابت اوکراینی را شبانه بر فراز مناطق مختلف از جمله بلگورود، بریانسک، کورسک، روستوف، کریمه و منطقه مسکو رهگیری و منهدم کرد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهایش با استفاده از سلاحهای دقیق دوربرد که از سکوهای هوایی، زمینی و دریایی پرتاب شدند، به همراه پهپادها، حملهای گسترده علیه تاسیسات دفاعی-صنعتی اوکراین در کییف، خارکوف و دنیپرو و همچنین فرودگاههای نظامی و مراکز استخدام انجام دادند.
این وزارتخانه اعلام کرد: «تمامی اهداف تعیین شده مورد اصابت قرار گرفتند».