استارمر: با همکاری شرکای خود از توافق ایران و آمریکا حمایت میکنیم
نخستوزیر انگلیس با استقبال از توافق ایران و آمریکا، این تحول را «لحظهای بسیار مهم» خواند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخستوزیر انگلیس با استقبال از توافق ایران و آمریکا، این تحول را «لحظهای بسیار مهم» خواند.
«کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد که لندن با شرکای خود برای حمایت از این روند و تبدیل آن به صلحی پایدار همکاری خواهد کرد.
وی در نشست خبری در لندن گفت: «میخواهم ابتدا از پیشرفت مهمی که دیشب میان آمریکا و ایران حاصل شد، استقبال کنم. همچنین به رئیسجمهور ترامپ، میانجیهای پاکستان و قطر و همه کسانی که در این روند نقش داشتند، تبریک میگویم.»
وی افزود: «این لحظهای بسیار مهم است. ما مدتها خواستار تنشزدایی بودهایم و ضروری است که همه طرفها از این فرصت برای تأمین ثبات در منطقه استفاده کنند.»