به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخست وزیر و وزیر خارجه استرالیا با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند که از توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنیم.

در این بیانیه مشترک اعلام شد: «استرالیا پیوسته خواستار کاهش تنش و پایان درگیری، از جمله در لبنان، بوده است.ما خوشحالیم که توافق بین واشنگتن و تهران شامل گام‌هایی برای بازگشایی تنگه هرمز است. بازگرداندن تنگه هرمز برای کاهش فشار بر قیمت انرژی و اقتصاد، از جمله در منطقه ما، ضروری است».

در بیانیه افزوده شد:‌ «ما همه طرف‌ها را تشویق می‌کنیم که از این فرصت برای دنبال کردن صلح پایدار از طریق گفت‌وگو استفاده کنند.ما از تلاش‌های پاکستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و دیگر کشورهای میانجیگر قدردانی می‌کنیم. استرالیا به همکاری با شرکای بین‌المللی برای ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد».

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