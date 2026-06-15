چرا اسرائیل بر حمله به لبنان تاکید دارد؟

سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح دلایل ادامه حملات اسرائیل به لبنان پرداخت که به شرح زیر از نظر میگذرد:

روز گذشته رژیم صهیونیستی بار دیگر حمله‌ای را به ضاحیه انجام داد و در خلال این حملات ساختمانی پنج‌طبقه را هدف قرار داد که گفته می‌شد یکی از مراکز وابسته به حزب‌الله در آن قرار داشته است. به نظر می‌رسد همزمانی این حمله با انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره اعلام نظر جمهوری اسلامی ایران پیرامون تفاهم احتمالی با آمریکا، بیانگر آن باشد که رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو بار دیگر مخالفت رسمی و علنی خود را با هرگونه تفاهم یا توافق میان تهران و واشنگتن نشان داده‌اند.

در واقع، رژیم صهیونیستی که پس از دو مرحله حمله آمریکا به ایران نتوانسته بود مقامات ارشد آمریکا، از جمله دونالد ترامپ، را برای ادامه جنگ متقاعد کند و این ادعا را به اثبات برساند که تداوم جنگ می‌تواند بخشی از اهداف اعلامی آمریکا در ابتدای جنگ ۱۲ روزه را محقق سازد، در این مرحله نیز نتوانست ادله قانع‌کننده‌ای ارائه کند. از این رو، به نظر می‌رسد با این حمله تلاش کرده است مخالفت خود با روند تفاهم میان ایران و آمریکا را به نمایش بگذارد.

از سوی دیگر، این اقدام رژیم صهیونیستی را می‌توان نشانه‌ای از کاهش میزان تأثیرگذاری این رژیم بر تصمیمات آمریکا دانست. به نظر می‌رسد لابی صهیونیستی و فشارهای اعمال‌شده بر ترامپ برای جلوگیری از تفاهم یا توافق با ایران، نتوانسته‌اند دیدگاه مورد نظر خود را به رئیس‌جمهور آمریکا تحمیل کنند. در همین چارچوب، شاید بتوان شکاف و اختلاف میان دو بازیگر سیاسی، یعنی آمریکا و اسرائیل، و همچنین میان دو شخصیت ارشد این کشورها، یعنی ترامپ و نتانیاهو، را با شفافیت بیشتری مشاهده کرد.

البته این مسئله به معنای وجود اختلافات راهبردی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست، اما اختلاف نظر میان نتانیاهو و ترامپ بر سر تداوم جنگ با ایران، در مقایسه با مراحل گذشته، آشکارتر شده است.

باید توجه داشت که پس از آتش‌بس موقت میان ایران و آمریکا، فشار مضاعفی بر شخص ترامپ، نتانیاهو و مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی وارد شد؛ چرا که آنها حتی با کمک مستقیم آمریکا نیز نتوانستند به بخش کوچکی از اهداف خود در برابر ایران دست یابند. از این منظر، اقدام اخیر نتانیاهو را می‌توان نشانه‌ای از افزایش فشارهای داخلی بر وی دانست؛ فشارهایی که هم از سوی احزاب و گروه‌های مخالف و هم از جانب کنست بر نخست‌وزیر اسرائیل وارد می‌شود.

بر این اساس ممکن است افزایش خسارات و تلفات وارده از سوی حزب‌الله به ارتش رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کند. همان‌گونه که امروز و پس از حمله به ضاحیه نیز گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شد، احتمال می‌رود فشار ساکنان مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی بر نتانیاهو افزایش یابد تا وی با دست بازتری حملات نظامی خود به مناطق مختلف لبنان را ادامه دهد.

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