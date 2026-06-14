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ترامپ: توافق با ایران ظرف دو سه ساعت آینده امضا می‌شود

ترامپ: توافق با ایران ظرف دو سه ساعت آینده امضا می‌شود
کد خبر : 1799018
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رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به روند مذاکرات با ایران، از احتمال امضای توافق میان دو طرف طی چند ساعت آینده خبر داد..

به گزارش ایلنا به نقل از فاکس‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که احتمال دارد توافق با ایران طی دو تا سه ساعت آینده به امضا برسد؛ اظهاراتی که در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره روند فشرده مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح شده است.

در همین حال، کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ در گفت‌وگویی تلفنی، آخرین تحولات مربوط به جنگ اوکراین و همچنین موضوع ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند.

بر اساس بیانیه کرملین، ترامپ در این تماس به پوتین گفته است که دستیابی به توافق با ایران روندی دشوار داشته، اما نتیجه نهایی آن را «مثبت» ارزیابی کرده است.

در ادامه این تماس، دو طرف همچنین درباره تحولات بین‌المللی و برخی پرونده‌های مشترک رایزنی کرده‌اند. بنا بر اعلام منابع روسی، پوتین و ترامپ بر سر انجام سفرهای آتی فرستادگان دو کشور، از جمله استیو ویتکاف و جرد کوشنر به روسیه، به توافق اولیه دست یافته‌اند.

این تحولات در شرایطی صورت می‌گیرد که طی روزهای اخیر، بحث‌ها درباره پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا در سطح رسانه‌های بین‌المللی افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک شدن دو طرف به یک توافق سیاسی شدت گرفته است.

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