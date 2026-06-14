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اوباما: بعید است توافق جدید با ایران بهتر از برجام باشد

اوباما: بعید است توافق جدید با ایران بهتر از برجام باشد
کد خبر : 1799013
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رئیس‌جمهور اسبق آمریکا با دفاع ضمنی از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، نسبت به برتری هرگونه توافق جدید میان تهران و واشنگتن ابراز تردید کرد و تأکید داشت که راه‌حل‌های دیپلماتیک همچنان موثرتر از فشار نظامی و جنگ هستند.

به گزارش ایلنا، باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، با اشاره به مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن، اعلام کرد که بعید می‌داند هر توافق احتمالی جدید با ایران تفاوتی اساسی با برجام داشته باشد یا بتوان آن را به‌مراتب بهتر از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ارزیابی کرد.

اوباما در گفت‌وگو با شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» اظهار داشت: «تردید دارم هر توافقی که اکنون حاصل شود، از نظر ماهوی متفاوت یا به شکل قابل توجهی بهتر از توافقی باشد که ما پس از سال‌ها تلاش به آن دست یافتیم.»

وی با دفاع از توافق هسته‌ای دوران ریاست‌جمهوری خود، افزود که پیش از خروج آمریکا از برجام، ایران متعهد شده بود برنامه هسته‌ای خود را محدود کند، سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش دهد و امکان بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراهم سازد؛ در مقابل نیز بخشی از تحریم‌ها لغو شده و دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های مسدودشده فراهم می‌شد.

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا همچنین با اشاره به درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، ابراز امیدواری کرد که حملات نظامی متوقف شده و رنج غیرنظامیان پایان یابد.

اوباما در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مسیرهای دیپلماتیک برای حل‌وفصل اختلافات، از رویکردهای مبتنی بر فشار نظامی و بمباران انتقاد کرد و گفت بسیاری از بحران‌ها از طریق مذاکره و توافق قابل مدیریت هستند.

وی خواستار «صبر و فرصت دادن به دیپلماسی» شد و افزود: «باید همه ظرفیت‌های دستیابی به توافق را آزمود؛ حتی اگر آن توافق نتواند صددرصد مسئله را حل کند، اما بتواند ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را مدیریت کرده و از وقوع جنگ جلوگیری کند.»

اوباما در پایان با کنایه به تجربه‌های گذشته آمریکا در عرصه سیاست خارجی گفت: «شاید تصور شود تاکنون این درس را آموخته‌ایم، اما ظاهراً هر از گاهی ناچار می‌شویم دوباره آن را یاد بگیریم.»

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