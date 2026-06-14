پیشروی گسترده نظامیان اسرائیلی در استان قنیطره سوریه
منابع محلی در استان قنیطره سوریه از یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به روستایی در این استان خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در استان قنیطره سوریه از یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به روستایی در این استان خبر دادند.
منابع محلی در استان قنیطره سوریه اعلام کردند در یکی از گستردهترین یورشهای نظامیان اسرائیلی به این استان، حدود ۳۰ خودرو نظامی اسرائیلی وارد روستای «ام باطنه» در این استان شدند.
این منابع اعلام کردند نظامیان مهاجم اسرائیلی در شماری از محلههای روستای «ام باطنه» مستقر شدند و یک ایست بازرسی موقت در جاده ارتباطی ام باطنه به جبا ایجاد کردند. آنها همچنین ساکنان محلی را مجبور به باقی ماندن در خانههایشان کردند.
در چارچوب این عملیات، نظامیان اسرائیلی از شماری از ساکنان محلی بازجویی کردند و یک پادگان نظامی متروکه در اطراف روستای ام باطنه را بازرسی کردند.