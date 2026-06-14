به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سوئیس در مورد محدودیت ۱۰ میلیون نفری جمعیت همه‌پرسی برگزار می‌کند.

رای‌دهندگان در سوییس‌ امروز -یکشنبه- در مورد پیشنهادی که هدف آن تعیین سقف ۱۰ میلیونی برای جمعیت کشور است، در یک همه‌پرسی که با رای بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مقایسه می‌شود، رای‌گیری می‌کنند.

این رأی‌گیری می‌تواند پیامدهای احتمالی برای اقتصاد و روابط برن با این بلوک داشته باشد.

این اصلاحیه قانون اساسی، که توسط حزب راست‌گرای خلق سوییس ارائه شده است، تصریح می‌کند که جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ نباید از ۱۰ میلیون نفر فراتر رود. این پیشنهاد در سایه نگرانی‌ها در مورد مهاجرت و فشار بر خدمات عمومی‌ و مسکن مطرح شده است، در حالی که پیش‌بینی‌های رسمی‌نشان می‌دهد سوییس در مسیر رسیدن به این تعداد تا اوایل دهه ۲۰۴۰ قرار دارد.

‌این پیشنهاد بی‌سابقه در یک زمینه گسترده‌تر اروپایی مطرح می‌شود که در آن درخواست‌های جریان‌های راست‌گرا برای محدود کردن مهاجرت، تحت تأثیر نارضایتی از هزینه‌های زندگی، رشد اقتصادی ضعیف و نگرانی‌ها در مورد جرم و جنایت، رو به افزایش است.

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