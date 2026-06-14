لوکاشنکو تولد ۸۰ سالگی ترامپ را تبریک گفت

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، تولد ۸۰ سالگی «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود را تبریک گفت.

در بیانیه‌ای از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور بلاروس تایید شد که لوکاشنکو تولد ترامپ را تبریک گفته است.

در این بیانیه آمده است: «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ۸۰ ساله می‌شود. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، تولد همتای آمریکایی خود را تبریک گفت.»

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