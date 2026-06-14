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مدیر کابینه وزارت دفاع هائیتی ربوده شد

مدیر کابینه وزارت دفاع هائیتی ربوده شد
کد خبر : 1798704
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طبق گزارش‌های رسانه‌ها، مردان مسلح در هائیتی یک مقام ارشد دولتی و پلیس را در پورتو پرنس ربودند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ‌طبق گزارش‌های رسانه‌ها، مردان مسلح در هائیتی یک مقام ارشد دولتی و پلیس را در پورتو پرنس ربودند.

وی بالاترین مورد آدم‌ربایی در سال‌های اخیر در کشوری است که درگیر خشونت باندهای تبهکار است.

مدیر کابینه وزارت دفاع و بازرس کل پلیس ملی هائیتی، روز پنج‌شنبه در محله بوردون ربوده شد.

وی به عنوان یک متخصص برجسته امنیتی شناخته می‌شود و ربودن او نشان‌دهنده افزایش قابل توجه هدف قرار دادن مقامات ارشد در هائیتی است، جایی که باندهای تبهکار کنترل خود را بر پایتخت تنگ‌تر کرده‌اند.

 

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