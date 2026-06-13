گفتوگوی گروسی با وزیر امور خارجه عراق درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا
وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر حمایت خود از توافق میان تهران و واشنگتن و برقراری ثبات منطقهای تأکید کرد.
وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر حمایت خود از توافق میان تهران و واشنگتن و برقراری ثبات منطقهای تأکید کرد.
«فؤاد حسین»، وزیر امور خارجه عراق و «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به صورت تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
وزیر خارجه عراق در جریان این تماس تلفنی بر موضع ثابت عراق در حمایت از توافق میان تهران و واشنگتن تأکید کرد.
رافائل گروسی و فؤاد حسین در جریان این گفتوگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه و تلاشهای اخیر برای دستیابی به امضای یک یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که به کاهش شدت تنشها وتقویت فرصتهای ثبات منطقهای کمک میکند، به بحث و تبادلنظر پرداختند.