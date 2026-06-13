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وزارت دفاع روسیه:

۵۴۰ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم

۵۴۰ پهپاد اوکراینی را منهدم کردیم
کد خبر : 1798286
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وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور تاسیسات زیرساختی انرژی و حمل و نقل اوکراین را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیگ، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی شبانه روز گذشته تاسیسات زیرساختی انرژی و حمل و نقل اوکراین را هدف حمله قرار دادند.

این وزارتخانه در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای روسیه کنترل ۱۷۲ ساختمان را در «کنستانتینوفکا» به دست گرفتند.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه سامانه‌های دفاع هوایی این کشور در طی شبانه روز گذشته ۱۵ بمب هوایی هدایت‌شونده و ۵۴۰ پهپاد بال ثابت اوکراینی را منهدم کردند.

در گزارش این وزارتخانه افزوده شد که یگان‌های اوکراینی طی روز گذشته حدود ۱ هزار و ۴۴۰ پرسنل خود را از دست دادند.

 

 

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