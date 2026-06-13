سقوط یک هواپیمای سبک در نزدیکی ولگوگراد در روسیه
در پی سقوط یک هواپیمای سبک در نزدیکی ولگوگراد در روسیه یک نفر زخمی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر دادستانی حمل و نقل جنوب روسیه گزارش داد که پس از سقوط یک هواپیمای سبک در نزدیکی شهرک آلیوشکین در منطقه ولگوگراد، یک نفر زخمی شد و تحقیقات در مورد این حادثه در حال انجام است.
این دفتر در بیانیهای اعلام کرد: «یک هواپیمای سبک در ۱۳ ژوئن در نزدیکی مزرعه آلیوشکین در منطقه چرنیشکوفسکی منطقه ولگوگراد سقوط کرد».
در این بیانیه افزوده شد: «در این حادثه یک نفر زخمی شد. دفتر دادستانی حمل و نقل ولگوگراد در حال انجام تحقیقات در مورد رعایت قوانین ایمنی پروازها است و پس از آن اقدامات مربوطه را در نظر خواهد گرفت».