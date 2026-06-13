سقوط یک هواپیمای سبک در نزدیکی ولگوگراد در روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دفتر دادستانی حمل و نقل جنوب روسیه گزارش داد که پس از سقوط یک هواپیمای سبک در نزدیکی شهرک آلیوشکین در منطقه ولگوگراد، یک نفر زخمی شد و تحقیقات در مورد این حادثه در حال انجام است.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یک هواپیمای سبک در ۱۳ ژوئن در نزدیکی مزرعه آلیوشکین در منطقه چرنیشکوفسکی منطقه ولگوگراد سقوط کرد».

در این بیانیه افزوده شد: «در این حادثه یک نفر زخمی شد. دفتر دادستانی حمل و نقل ولگوگراد در حال انجام تحقیقات در مورد رعایت قوانین ایمنی پروازها است و پس از آن اقدامات مربوطه را در نظر خواهد گرفت».

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