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نخست وزیر هند عازم فرانسه شد

نخست وزیر هند عازم فرانسه شد
کد خبر : 1798234
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نخست وزیر هند امروز -شنبه- در آغاز سفر شش روزه خود به اروپا، عازم فرانسه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دولت هند در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نارندرا مودی»، نخست وزیر این کشور، امروز -شنبه- به عنوان بخشی از سفر شش روزه اروپایی خود عازم فرانسه شد.

به گفته وزارت خارجه هند، مودی در اولین مرحله از این سفر، روز یکشنبه در نیس با «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور این کشور دیداری دوجانبه خواهد داشت و هر وابط دوجانبه هند و فرانسه را بررسی خواهند کرد.

به گفته مقامات، مودی هفته آینده نیز در نشست گروه هفت  شرکت خواهد کرد.

در مرحله دوم، مودی از ۱۴ تا ۱۶ ژوئن به اسلواکی سفر خواهد کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه هند،  این اولین سفر یک نخست وزیر این کشور به اسلواکی از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۹۳ خواهد بود.

 

 

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