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سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند

سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند
کد خبر : 1798175
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یک هواپیمای ترابری نظامی متعلق به ارتش هند سقوط کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز هند، یک هواپیمای ترابری نظامی «آنتونوف ای‌ان-۳۲» نیروی هوایی هند امروز -شنبه- هنگام فرود در ایالت آسام این کشور سقوط کرد.

«ام. راوات»، از افسران ارشد دفاعی هند، با تایید این حادثه گفت: «هواپیمای ای‌ان-۳۲ نیروی هوایی هند هنگام فرود در پایگاه هوایی جورهات سقوط کرد و خسارات در حال بررسی است».

مقامات نیروی هوایی هند اعلام کردند که عملیات اطفاء حریق در محل حادثه در جورهات پس از سقوط در حال انجام است.

 

 

 

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