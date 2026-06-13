سقوط هواپیمای ترابری ارتش هند
یک هواپیمای ترابری نظامی متعلق به ارتش هند سقوط کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز هند، یک هواپیمای ترابری نظامی «آنتونوف ایان-۳۲» نیروی هوایی هند امروز -شنبه- هنگام فرود در ایالت آسام این کشور سقوط کرد.
«ام. راوات»، از افسران ارشد دفاعی هند، با تایید این حادثه گفت: «هواپیمای ایان-۳۲ نیروی هوایی هند هنگام فرود در پایگاه هوایی جورهات سقوط کرد و خسارات در حال بررسی است».
مقامات نیروی هوایی هند اعلام کردند که عملیات اطفاء حریق در محل حادثه در جورهات پس از سقوط در حال انجام است.