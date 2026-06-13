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شمار کشته‌شدگان زلزله فیلیپین به ۶۱ نفر رسید

شمار کشته‌شدگان زلزله فیلیپین به ۶۱ نفر رسید
کد خبر : 1798148
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تازه‌ترین آمار منتشر شده از تلفات زمین‌لرزه فیلیپین نشان می‌دهد که ۶۱ تن در این زلزله جان باخته و بیش از ۱ هزار ۲۰۰ تن زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات فیلیپین امروز -شنبه- اعلام کردند که با ادامه عملیات تیم‌های جست‌وجو و نجات، شمار کشته‌شدگان زلزله قدرتمندی که ابتدای هفته گذشته جنوب این کشور را لرزاند به ۶۱ تن افزایش یافته است.

دفتر دفاع مدنی اعلام کرد که پس از کشف اجساد بیشتر در مناطق آسیب‌دیده، تعداد کشته‌شدگان افزایش یافته است.

خبرگزاری «جی‌ام‌ای نیوز» نیز گزارش داد که کرد که ۳۳ نفر مفقود و ۱ هزار ۲۲۱ نفر نیز در پی این زمین‌لرزه زخمی شده‌‌اند.

همچنین مرکز نظارت و اطلاعات عملیات واکنش به بلایا، اعلام کرد که این زلزله زندگی ۵۵۳ هزار و ۶۸ نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

زلزله ۷.۸ ریشتری هفته گذشته در سواحل میندانائو رخ داد و باعث وحشت در میان ساکنان و خسارات گسترده به خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های عمومی شد.

 

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