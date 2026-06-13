رایزنی آلمان برای تولید مشترک موشکهای کروز فلامینگو
رسانهها گزارش دادند که آلمان به دنبال تولید مشترک موشکهای کروز اوکراینی است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نشریه فایننشال تایمز گزارش داد شرکت آلمانی دیل دفنس، سازنده تسلیحات نظامی در آلمان، در حال برنامهریزی برای انجام گفتوگوهایی جهت تولید مشترک موشک کروز اوکراینی «فلامینگو» است.
شرکت دیل (سازنده سیستم پدافند هوایی Iris-T) برای گسترش تولیدات نظامی خود در آلمان با چالشهایی روبرو است، این شرکت با مخالفتهای محلی مواجه شده و همچنین در حال پیگیری شکایات پیامدهای آتشسوزی سمی در یک کارخانه فولاد است.
کارشناسان نظامی پیشتر به اسپوتنیک گفته بودند که فلامینگو نسخه سادهشدهای از طرحهای موشکی بریتانیا است که ابعاد بزرگتری دارد و در ساخت آن از مواد کامپوزیت کمتری استفاده شده است، موضوعی که ردپای راداری آن را افزایش میدهد و شناسایی آن را برای رادارها آسانتر میکند.
روسیه مکررا تاکید کرده است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین مانع حلوفصل مناقشه میشود و کشورهای عضو ناتو را بهطور مستقیم وارد این جنگ میکند.