طی روزهای آتی و در اروپا توافق با ایران را امضا خواهیم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که توافق میان واشنگتن و تهران طی روزهای آتی نهایی خواهد شد‌.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در نشستی خبری مدعی شد: «معامله بزرگی درباره ایران انجام دادیم.جزئیات توافق طی روزهای آینده نهایی خواهد شد. اسناد توافق با ایران برای امضا آماده شده است.

ترامپ افزود: «با نتانیاهو درباره توافق با ایران گفت‌وگو کردم.»

ترامپ در ادامه گفت که به محض امضای توافق با ایران تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد.

ترامپ در ادامه مدعی شد: «احتمالا در پایان هفته و احتمالا در اروپا توافق با ایران را امضا خواهیم کرد. احتمالا جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری برای امضای توافق با ایران، سفر خواهد کرد. با تعدادی از رهبران کشورهای منطقه درباره توافق با ایران گفت‌‌وگو کردم.»

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