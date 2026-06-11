گزافهگویی جدید ترامپ:
امشب ضربات سختی به ایران وارد میکنیم
رئیس جمهور آمریکا امروز -پنج شنبه- بار دیگر در اظهاراتی گزافه مدعی شد که ارتش آمریکا به سختی به ایران ضربه وارد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا امروز -پنج شنبه- بار دیگر ادعاهای جدیدی علیه ایران مطرح کرد.
ترامپ با انتشار پیامی در پلترم تروث مدعی شد: «ایالات متحده امشب ضربات سختی را به ایران وارد خواهد کرد».
وی همچنین در ادامه گزافهگوییهای خود ادعا کرد: «در آینده نه چندان دور جزیره خارگ و دیگر زیر ساختهای نفتی ایران را در اختیار میگیریم و کنترل کامل نفت و گاز ایران را در اختیار خواهیم داشت، همانند کاری که با ونزوئلا انجام دادیم».