به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا امروز -پنج شنبه- بار دیگر ادعاهای جدیدی علیه ایران مطرح کرد.

ترامپ با انتشار پیامی در پلترم تروث مدعی شد: «ایالات متحده امشب ضربات سختی را به ایران وارد خواهد کرد».

وی همچنین در ادامه گزافه‌گویی‌های خود ادعا کرد: «در آینده نه چندان دور جزیره خارگ و دیگر زیر ساخت‌های نفتی ایران را در اختیار می‌گیریم و کنترل کامل نفت و گاز ایران را در اختیار خواهیم داشت، همانند کاری که با ونزوئلا انجام دادیم».

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