وزارت دفاع روسیه:
کنترل دو شهرک «روسکوشنویه» و «اوخریموفکا» را به دست گرفتیم
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.
این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک «روسکوشنویه» در دونتسک و شهرک «اوخریموفکا» در منطقه خارکوف را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته سامانههای پدافند هوایی این کشور ۷۹۸ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.