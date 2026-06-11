کنترل دو شهرک «روسکوشنویه» و «اوخریموفکا» را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

این وزارتخانه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک «روسکوشنویه» در دونتسک و شهرک «اوخریموفکا» در منطقه خارکوف را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۷۹۸ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.

انتهای پیام/