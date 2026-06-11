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کرملین:

از تهران و واشنگتن می‌خواهیم خویشتنداری کرده و به مذاکرات بازگردند

از تهران و واشنگتن می‌خواهیم خویشتنداری کرده و به مذاکرات بازگردند
کد خبر : 1797467
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سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با بیان اینکه دور جدید تنش‌‌ها در منطقه نگران کننده است خواستار خویشتنداری از سوی طرفین شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز -پنج شنبه- با بیان اینکه دور جدید تشدید تنش‌های پیرامون ایران نگران‌‎کننده است گفت که طرفین درگیری را به خویشتنداری فرا‌ می‌خوانیم.

وی اظهار داشت: «از طرفین درگیری خواستار بازگشت به روند مذاکره هستیم، تنش‌های کنونی پیامدهای جدیدی برای وضعیت منطقه و اقتصاد بین‌المللی به دنبال خواهد داشت».

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