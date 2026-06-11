به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز -پنج شنبه- با بیان اینکه دور جدید تشدید تنش‌های پیرامون ایران نگران‌‎کننده است گفت که طرفین درگیری را به خویشتنداری فرا‌ می‌خوانیم.

وی اظهار داشت: «از طرفین درگیری خواستار بازگشت به روند مذاکره هستیم، تنش‌های کنونی پیامدهای جدیدی برای وضعیت منطقه و اقتصاد بین‌المللی به دنبال خواهد داشت».

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