خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حملات رژیم صهیونیستی در غزه ۴ شهید و زخمی بر جای گذاشت

حملات رژیم صهیونیستی در غزه ۴ شهید و زخمی بر جای گذاشت
کد خبر : 1797458
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حملات رژیم صهیونیستی به غزه یک نفر به شهادت رسید و سه تن مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجیزره، وفا گزارش داد که در پی گلوله باران و تیراندازی رژیم صهیونیستی به اردوگاه نصیرات، محله زیتون و شهر بیت لاهیه در نوار غزه، یک نفر به شهادت رسید و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته منابع پزشکی، در پی بمباران یک آپارتمان مسکونی در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز غزه، یک تن به شهادت رسید.

همچنین بر اثر انفجار یک پهپاد در محله زیتون در جنوب شرقی شهر غزه دو نفر مجروح شدند.

منابع اعلام کردند که یک زن نیز بر اثر تیراندازی در  شهر بیت لاهیه در شمال نوار غزه به شدت مجروح شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی