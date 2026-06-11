حملات رژیم صهیونیستی در غزه ۴ شهید و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از الجیزره، وفا گزارش داد که در پی گلوله باران و تیراندازی رژیم صهیونیستی به اردوگاه نصیرات، محله زیتون و شهر بیت لاهیه در نوار غزه، یک نفر به شهادت رسید و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته منابع پزشکی، در پی بمباران یک آپارتمان مسکونی در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز غزه، یک تن به شهادت رسید.

همچنین بر اثر انفجار یک پهپاد در محله زیتون در جنوب شرقی شهر غزه دو نفر مجروح شدند.

منابع اعلام کردند که یک زن نیز بر اثر تیراندازی در شهر بیت لاهیه در شمال نوار غزه به شدت مجروح شد.

انتهای پیام/