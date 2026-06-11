حضور سفرای آلمان، فرانسه و انگلیس در وزارت خارجه روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سفرای آلمان، فرانسه و انگلیس امروز -پنج شنبه- برای دیدار با معاون وزیر خارجه وارد وزارت خارجه روسیه شده‌اند.

این نمایندگان بدون هیچ اظهار نظری وارد ساختمان شدند. خبرگزاری تاس بر اساس اطلاعات به دست آمده گزارش داد که «میخائیل گالوزین»، معاون وزیر خارجه روسیه، از آنها استقبال خواهد کرد.

سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، در تاریخ ۱۰ ژوئن گفت که سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان به دنبال دیدار با معاون او برای بحث در مورد درگیری اوکراین هستند.

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