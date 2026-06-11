به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که کانال‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا از طریق پاکستان باز بوده و همچنان باز است.

وی افزود: «پاکستان و قطر همچنان در تلاش‌های میانجیگری مشارکت دارند و از نقش قطر در این زمینه قدردانی می‌کنیم».

این اظهارات در زمانی ایراد می‌شود که شب گذشته آمریکا حملاتی تجاوزکارانه‌‌ای را علیه ایران انجام داد و ایران در پاسخ، تعدادی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد.

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