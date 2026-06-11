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کشته شدن ۲۲ پرسنل امنیتی در حادثه سقوط بالگرد در پاکستان

کشته شدن ۲۲ پرسنل امنیتی در حادثه سقوط بالگرد در پاکستان
کد خبر : 1797433
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۲۲ پرسنل امنیتی در سقوط بالگرد در کشمیر پاکستان کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،منابع امنیتی پاکستان امروز -پنجشنبه- به خبرگزاری آناتولی گفتند که دست‌کم ۲۲ پرسنل امنیتی، از جمله سه افسر ارشد، در اثر سقوط یک بالگرد نظامی در کشمیر پاکستان در ۱۰ ژوئن کشته شدند.

این منابع در مورد حادثه روز چهارشنبه مربوط به یک بالگرد Mi-17 ارتش پاکستان که در نزدیکی مظفرآباد هنگام برخاستن به دلیل نقص فنی سقوط کرد، گفتند: «یک سرهنگ، دو افسر ارشد و ۱۹ سرباز در میان کشته‌شدگان هستند».

بر اساس اعلام این منابع تحقیقات در حال انجام است.

 

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