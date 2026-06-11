به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سه منبع ایرانی و یک مقام اروپایی گفتند که علی‌رغم حملات اخیر، تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق اولیه بین ایران و آمریکا تشدید شده است و واشنگتن و تهران در حال بحث در مورد مکانیسمی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود‌شده ایران هستند.

این منابع گفتند که ایران و ایالات متحده همچنان در حال تبادل پیام در مورد جزئیات یک یادداشت تفاهم در بحبوحه درگیری مداوم بین تهران و واشنگتن هستند.

منابع ایرانی گفتند که به یک تفاهم سیاسی رسیده‌اند، اما برخی از مسائل همچنان باید به طور مفصل مورد بحث قرار گیرند، از جمله مکانیسمی برای آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در بانک‌های خارجی مسدود شده است.

یکی از منابع ایرانی گفت: «ایران می‌خواهد ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود‌شده خود را ‌آزاد کند، در حالی که واشنگتن می‌خواهد این دارایی‌ها را به صورت مرحله‌ای برای کالاهای بشردوستانه آزاد کند و با بازگرداندن کامل دارایی‌ها به ایران مخالفت می‌کند.»

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