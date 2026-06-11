خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویترز مدعی شد؛

ایران و آمریکا در حال بحث در مورد مکانیسمی برای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تهران هستند

ایران و آمریکا در حال بحث در مورد مکانیسمی برای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تهران هستند
کد خبر : 1797425
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آگاه گزارش دادند که واشنگتن و تهران در حال بحث در مورد مکانیسمی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود‌شده ایران هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سه منبع ایرانی و یک مقام اروپایی گفتند که علی‌رغم حملات اخیر، تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق اولیه بین ایران و آمریکا تشدید شده است و واشنگتن و تهران در حال بحث در مورد مکانیسمی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود‌شده ایران هستند.

این منابع گفتند که ایران و ایالات متحده همچنان در حال تبادل پیام در مورد جزئیات یک یادداشت تفاهم در بحبوحه درگیری مداوم بین تهران و واشنگتن هستند.

منابع ایرانی گفتند که به یک تفاهم سیاسی رسیده‌اند، اما برخی از مسائل همچنان باید به طور مفصل مورد بحث قرار گیرند، از جمله مکانیسمی برای آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در بانک‌های خارجی مسدود شده است.

یکی از منابع ایرانی گفت: «ایران می‌خواهد ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود‌شده خود را ‌آزاد کند، در حالی که واشنگتن می‌خواهد این دارایی‌ها را به صورت مرحله‌ای برای کالاهای بشردوستانه آزاد کند و با بازگرداندن کامل دارایی‌ها به ایران مخالفت می‌کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی