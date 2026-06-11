یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان قطری پس از مذاکرات با مقامات ایرانی که تا ساعات اولیه صبح امروز -پنج‌شنبه- ادامه داشت، ‌تهران را ترک کردند.

یک دیپلمات ‌به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکره‌کنندگان قطری پس از مذاکرات در مورد جنگ خاورمیانه، تهران را ترک کرده‌اند، زیرا ایالات متحده و ایران بار دیگر به یکدیگر حمله کردند.

این دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، گفت: «هیئت قطری صبح امروز پس از مذاکرات با مقامات ایرانی که تا ساعات اولیه صبح امروز ادامه داشت، تهران را ترک کرد.»

وی افزود که این مذاکرات «با هماهنگی ایالات متحده انجام شده است».

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