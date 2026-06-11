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ترکیه: نسبت به از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا نگرانیم

ترکیه: نسبت به از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا نگرانیم
کد خبر : 1797406
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سخنگوی وزارت دفاع ترکیه نسبت به از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه نسبت به از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد.

 وی افزود که در این مرحله حساس بسیار حائز اهمیت است که تمامی طرف‌ها خویشتنداری کنند و برای تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه، راه‌حل‌های دیپلماتیک را در اولویت قرار دهند.

پیشتر ‌وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با ‌همتای پاکستانی خود، درباره تحولات خاورمیانه گفت‌وگو کرد.

 

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