ترکیه: نسبت به از سرگیری درگیریها میان ایران و آمریکا نگرانیم
سخنگوی وزارت دفاع ترکیه نسبت به از سرگیری درگیریها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه نسبت به از سرگیری درگیریها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد.
وی افزود که در این مرحله حساس بسیار حائز اهمیت است که تمامی طرفها خویشتنداری کنند و برای تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه، راهحلهای دیپلماتیک را در اولویت قرار دهند.
پیشتر وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود، درباره تحولات خاورمیانه گفتوگو کرد.