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دیمیتریف: اواخر ژوئن با ویتکاف و کوشنر دیدار می‌کنم

دیمیتریف: اواخر ژوئن با ویتکاف و کوشنر دیدار می‌کنم
کد خبر : 1797398
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نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و مدیرکل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفت که اواخر ماه جاری میلادی با مذاکره‌کنندگان آمریکایی دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل دیمیتریف»، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و مدیرکل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفت که اواخر ماه جاری میلادی با مذاکره‌کنندگان آمریکایی دیدار می‌کند. 

وی گفت که انتظار دارد جلسه بعدی با «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، نمایندگان ویژه رئیس جمهور ایالات متحده‌ اواخر این ماه برگزار شود.

وی در مصاحبه‌ای با روزنامه برلینر زایتونگ گفت: «من از ارائه تاریخ های خاص خودداری می کنم، اما یک جلسه منظم در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.»

دیمیتریف تأکید کرد که او ‌در تماس مداوم‌ با ویتکاف و کوشنر است.

 

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