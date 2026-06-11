به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل دیمیتریف»، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و مدیرکل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفت که اواخر ماه جاری میلادی با مذاکره‌کنندگان آمریکایی دیدار می‌کند.

وی گفت که انتظار دارد جلسه بعدی با «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، نمایندگان ویژه رئیس جمهور ایالات متحده‌ اواخر این ماه برگزار شود.

وی در مصاحبه‌ای با روزنامه برلینر زایتونگ گفت: «من از ارائه تاریخ های خاص خودداری می کنم، اما یک جلسه منظم در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.»

دیمیتریف تأکید کرد که او ‌در تماس مداوم‌ با ویتکاف و کوشنر است.

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