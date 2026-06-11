به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دریافت گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۲۱ مایل دریایی در شمال شرق صحار در عمان خبر داد.



این سازمان افزود که مقامات محلی خبر دادند که موتورخانه یک نفتکش در شمال شرق عمان دچار آتش‌سوزی شده است.

پیش از گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، وزیر کشتیرانی هند از کشته شدن ۳ ملوان هندی که در پی حمله امریکا به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان مفقود شده بودند، خبر داده بود.

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