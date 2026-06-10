سفارت ایالات متحده در بغداد: شهروندان آمریکایی به عراق سفر نکنند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در بغداد با صدور یک هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی توصیه کرد که در بحبوحه تحولات منطقه‌ای، «آمادگی خود را حفظ کرده و نسبت به اخبار محلی هوشیار باشند».

این بیانیه هشدار داد که اختلالات سفر و بسته شدن ناگهانی حریم هوایی ممکن است «در مدت زمان کوتاهی» رخ دهد.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که عراق همچنان تحت بالاترین سطح هشدار سفر ایالات متحده است.

این سفارتخانه به شهروندان آمریکایی توصیه کرد که به عراق سفر نکنند و از کسانی که در آنجا هستند خواست فوراً این کشور را ترک کنند.

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