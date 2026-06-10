بیانیه سنتکام درباره تجاوز جدید به خاک ایران

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای آمریکایی دور جدیدی از حملات که به عنوان حملات دفاعی خوانده شده علیه چندین هدف در ایران را آغاز کردند.

همزمان، یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری آکسیوس تأیید کرد که حملات آمریکا به ایران آغاز شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که نیروهای آمریکایی حملات خود علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده‌اند.

شبکه الجزیره نیز اعلام کرد که دور جدیدی از حملات نظامی آمریکا علیه اهدافی در داخل ایران در حال انجام است.

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