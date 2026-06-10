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ادعای ترامپ: امروز بار دیگر به ایران حمله خواهیم کرد

ادعای ترامپ: امروز بار دیگر به ایران حمله خواهیم کرد
کد خبر : 1797163
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رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه با تهدید مجدد ایران مدعی شد که امروز بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه با تهدید مجدد ایران مدعی شد که امروز بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد.

 وی در گزافه‌گویی‌های مدعی شد: «به ایران که به بالگرد آپاچی آمریکا حمله کرد، حمله خواهیم کرد.»

وی مدعی شد: «منظور من از اینکه ایران هزینه پرداخت خواهد کرد، این است که با قدرت به آن حمله خواهیم کرد.»

ترامپ ادعا کرد: «ایران می‌بایست توافق را امضا می‌کرد. ایران معطل می‌کند و نمی‌دانم رهبران آن چه می‌کنند، ما در صدد جلوگیری از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای هستیم.»

ترامپ مجددا مدعی شد: «امروز مجددا به ایران حمله خواهیم کرد.»

وی در ادامه مدعی شد که به درخواست پاکستان حملات علیه ایران را متوقف کرده بود.

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