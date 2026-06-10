شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای علیه ایران تصویب کرد
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامه ضدایرانی را با ۲۱ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز -چهارشنبه- قطعنامهای را در مورد برنامه هستهای ایران به تصویب رساند.
بر اساس اعلام این رسانه، تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام سازمان انرژی اتمی با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع انجام شد.
در این قطعنامه بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا به تهران و بمباران تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا سرنوشت تأسیسات هستهای بمباران شده و اورانیوم غنی شده ای که در این تأسیسات نگهداری می شد را به آژانس اطلاع دهد.