به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -چهارشنبه- قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساند.

بر اساس اعلام این رسانه، تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام سازمان انرژی اتمی با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع انجام شد.

در این قطعنامه بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا به تهران و بمباران تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا سرنوشت تأسیسات هسته‌ای بمباران‌ شده و اورانیوم غنی‌ شده‌ ای که در این تأسیسات نگهداری می‌ شد را به آژانس اطلاع دهد.

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