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العبودی: عراق هرگز نخواهد پذیرفت که از خاک آن برای هدف قرار دادن هیچ کشوری استفاده شود

العبودی: عراق هرگز نخواهد پذیرفت که از خاک آن برای هدف قرار دادن هیچ کشوری استفاده شود
کد خبر : 1797099
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سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس خبری گفت که عراق هرگز نخواهد پذیرفت که از خاک آن برای هدف قرار دادن هیچ کشوری استفاده شود.

«حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق‌ گفت که دولت، بر اساس دستور ‌نخست‌وزیر عراق تصمیم گرفته است که با هماهنگی بانک جهانی و کمیسیون مالی پارلمان، بودجه برنامه‌ای را برای گذار تدریجی و تقویت اصلاحات اقتصادی به تصویب برساند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، العبودی افزود که نخست وزیر عراق پروژه صندوق توسعه را با مشارکت موثر کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی و با هدف اولیه ۱۰۰ میلیارد دلاری که ممکن است به ۲۵۰ میلیارد دلار برسد، در دستورکار قرار داد.

وی افزود که عراق هرگز نخواهد پذیرفت که از خاک آن برای هدف قرار دادن هیچ کشوری استفاده شود و همچنین دخالت هیچ کشوری در امور داخلی خود را نیز نمی‌پذیرد.

 

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