ادعاهای گزافه ترامپ علیه ایران
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که ایران زمانی طولانی را برای رسیدن به توافق صرف کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که ایران زمانی طولانی را برای رسیدن به توافق صرف کرده است.
وی در ادعایی به فاکس نیوز گفت: «تهران مدت زمان بسیار طولانی برای رسیدن به توافق صرف کرده است.»
وی در اظهاراتی تهدیدآمیز مدعی شد: «در آستانه صدور دستور حملات جدید علیه آن هستم.»
ترامپ در تهدیدی بیاساس مدعی شد: «در شرف صدور دستور حملات جدید به نیروگاهها و پلها در ایران هستم.»
وی در ادمه گزافهگوییهای خود مدعی شد که محاصره دریایی ایران موفقترین محاصره در تاریخ جنگهای دریایی است.
وی پیشتر نیز طی پیامی در شبکه تروث سوشیال بی توجه به کارشکنیهای مکرر آمریکا، در اظهار نظری متوهمانه نوشت که ایران برای مذاکره درباره توافقی که میتوانست برایشان بسیار عالی باشد، بیش از حد تعلل کردند و اکنون باید بهای آن را بپردازند.