شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۱ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید و ۵ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

از میان شهدا، یک نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده و دو نفر دیگر بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده‌اند.

براساس بیانیه این وزارتخانه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۸۱ نفر شهید، ۳۱۰۴ نفر زخمی و ۷۸۳ پیکر از زیر آوار خارج شده است.

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