شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۱ نفر رسید
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدای نوار غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۱ نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید و ۵ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شده است.
از میان شهدا، یک نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده و دو نفر دیگر بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیدهاند.
براساس بیانیه این وزارتخانه، از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۸۱ نفر شهید، ۳۱۰۴ نفر زخمی و ۷۸۳ پیکر از زیر آوار خارج شده است.