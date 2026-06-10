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شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۱ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۱ نفر رسید
کد خبر : 1797076
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وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدای نوار غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۱ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا به  نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید و ۵ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

از میان شهدا، یک نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده و دو نفر دیگر بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده‌اند.

براساس بیانیه این وزارتخانه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۸۱ نفر شهید، ۳۱۰۴ نفر زخمی و ۷۸۳ پیکر از زیر آوار خارج شده است.

 

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