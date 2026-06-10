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نتانیاهو در انتخابات آتی نامزد می‌شود

نتانیاهو در انتخابات آتی نامزد می‌شود
کد خبر : 1797069
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حزب نخست وزیر رژیم صهیونیستی از نامزدی او در انتخابات آتی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزب لیکود اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در انتخابات آتی نامزد خواهد شد.

زمان این انتخابات هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، اما باید تا ماه اکتبر برگزار شود.

پیش از این، «جاناتان کارل»، خبرنگار ارشد ای‌بی‌سی نیوز در واشنگتن، با انتشار پستی در پلتفرم ایکس گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا،  به وی اطلاع داده که نمی‌داند نتانیاهو نامزد خواهد شد یا خیر.

وی به نقل از ترامپ گفت: «نمی‌دانم، او دوران حرفه‌ای فوق‌العاده‌ای داشته است. آیا می‌خواهد ادامه دهد؟».

نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت در دسامبر ۲۰۲۲ در راس راست‌گراترین ائتلاف رژیم صهیونیستی، با دوره‌ای پرآشوب و اعتراضات گسترده روبرو بوده است.

 

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