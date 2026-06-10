انور ابراهیم با همتای ژاپنی دیدار کرد
نخست وزیران مالزی و ژاپن در توکیو دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «انور ابراهیم»، نخست وزیر مالزی با «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن، در توکیو دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس گزارش، دو کشور متعهد شدند که همکاری در زمینههای دفاعی، توسعه اقتصادی، امنیت انرژی و فناوریهای نوظهور را تعمیق بخشند.
خبرگزاری کیودو همچنین گزارش داد که مالزی و ژاپن توافق کردند که همکاری در زمینه امنیت انرژی، از جمله تامین گاز طبیعی مایع، را تعمیق بخشند، زیرا ژاپن در بحبوحه تنشهای مرتبط با درگیری خاورمیانه، به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود است.