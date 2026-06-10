خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انور ابراهیم با همتای ژاپنی دیدار کرد

انور ابراهیم با همتای ژاپنی دیدار کرد
کد خبر : 1797055
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیران مالزی و ژاپن در توکیو دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «انور ابراهیم»، ​​نخست وزیر مالزی با «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن، در توکیو دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس گزارش،  دو کشور متعهد شدند که همکاری در زمینه‌های دفاعی، توسعه اقتصادی، امنیت انرژی و فناوری‌های نوظهور را تعمیق بخشند.

 

خبرگزاری کیودو همچنین گزارش داد که مالزی و ژاپن توافق کردند که همکاری در زمینه امنیت انرژی، از جمله تامین گاز طبیعی مایع، را تعمیق بخشند، زیرا ژاپن در بحبوحه تنش‌های مرتبط با درگیری خاورمیانه، به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی