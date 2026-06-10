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اردوغان: اسرائیل‌ مانع دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است

اردوغان: اسرائیل‌ مانع دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است
کد خبر : 1797047
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رئیس‌جمهور ترکیه گفت که اسرائیل تمامی خط قرمزها را رد کرده و به منبع تهدیدی برای تمام جهان تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت که اسرائیل تمامی خط قرمزها را رد کرده و به منبع تهدیدی برای تمام جهان تبدیل شده است.

وی گفت: «حملات ‌اسرائیل‌ به سوریه و لبنان به مرحله‌ای رسیده که اکنون ترکیه را نیز تهدید می‌کند. در برابر هدف قرار دادن سوریه و لبنان از سوی ‌اسرائیل‌ کوتاه نخواهیم آمد، زیرا این دو کشور برای امنیت کشورمان مهم هستند.

وی در ادامه افزود: «اجازه نخواهیم داد ‌اسرائیل‌ به تلاش‌های ادعایی خود با یاوه‌های سرزمین موعود جامه عمل بپوشاند. اسرائیل‌ مانع دستیابی منطقه ما به صلح و ثبات می‌شود.»

 

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