اردوغان: اسرائیل‌ مانع دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت که اسرائیل تمامی خط قرمزها را رد کرده و به منبع تهدیدی برای تمام جهان تبدیل شده است.

وی گفت: «حملات ‌اسرائیل‌ به سوریه و لبنان به مرحله‌ای رسیده که اکنون ترکیه را نیز تهدید می‌کند. در برابر هدف قرار دادن سوریه و لبنان از سوی ‌اسرائیل‌ کوتاه نخواهیم آمد، زیرا این دو کشور برای امنیت کشورمان مهم هستند.

وی در ادامه افزود: «اجازه نخواهیم داد ‌اسرائیل‌ به تلاش‌های ادعایی خود با یاوه‌های سرزمین موعود جامه عمل بپوشاند. اسرائیل‌ مانع دستیابی منطقه ما به صلح و ثبات می‌شود.»

انتهای پیام/