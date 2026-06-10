وزارت دفاع روسیه:
یک پایگاه نیروی دریایی نیروی مسلح اوکراین را هدف قرار دادیم
وزارت دفاع روسیه از انهدام یک پایگاه نیروی دریایی و انبارهای مهمات و سوخت نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه- گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه یک پایگاه نیروی دریایی و انبارهای مهمات و سوخت مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده و منهدم کردند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «سامانههای پدافند هوایی طی شبانه روز اخیر ۷۶۶ پهپاد، ۱۴ هوایی هدایتشونده و چهار موشک کروز فلامینگو نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند».