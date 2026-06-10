یک پایگاه نیروی دریایی نیروی مسلح اوکراین را هدف قرار دادیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه- گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه یک پایگاه نیروی دریایی و انبارهای مهمات و سوخت مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده و منهدم کردند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «سامانه‌های پدافند هوایی طی شبانه روز اخیر ۷۶۶ پهپاد، ۱۴ هوایی هدایت‌شونده و چهار موشک کروز فلامینگو نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند».

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